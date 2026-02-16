Älterer Hund stürzte 30 Meter auf Felsen ab

Am Valentinstag stürzte ein Mischlingshund im grenznahen Bayern von einem Weg ab. Das Tier kam in einem Steilhang zu liegen und konnte sich selbst nicht mehr von dort wegbewegen. Zwar konnte sein Herrchen zu ihm absteigen, aber ihn nicht bergen.
Sechs Einsatzkräfte der Reichenhaller Bergwacht rückten daher am frühen Samstagnachmittag einen vom Zwergerlweg auf der Nordseite der Bürgermeisterhöhe am Müllnerberg aus.
Saß auf Felsstufe fest
Der bereits 16 Jahre alte Vierbeiner war zusammen mit Frauchen und Herrchen vom Schroffen zum Kugelbachweg unterwegs und saß auf einer Felsstufe fest.
Die Retter ließen eine Hundeführerin und einen weiteren Bergretter rund 30 Meter tief am Seil ab, die den Vierbeiner und das Herrchen sicherten, sodass sie am Seil zurück auf den Weg hochgezogen werden konnten. Die Bergwacht brachte den augenscheinlich unverletzten Hund anschließend vorsorglich noch zur Tierärztin. Der Einsatz dauerte gute zwei Stunden.
