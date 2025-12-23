Sebastian Kurz: Der nächste Deal des Ex-Kanzlers

Am Donnerstagabend tummelten sich im Wiener Ringstraßenbüro des einstigen ÖVP-Frontmannes Sebastian Kurz rund 200 Gäste, um bei Kasnudeln und Achterln vornehmlich über Politik zu diskutieren. Die neuesten unternehmerischen Aktivitäten des jungen Altkanzlers waren bei der Weihnachtsfeier noch kein Thema.