Espresso für 99 Cent
Chinas Billig-Kaffee stürmt deutsche Städte
Ein chinesischer Billig-Coffeeshop will mit Kampfpreisen Deutschland erobern. Gut in den Innenstädten positioniert, soll er den Kunden seinen Espresso um 99 Cent und Cappuccino unter drei Euro schmackhaft machen.
Der Kaffeebranche steht eine Belastungsprobe ins Haus – denn während sich die Abnehmer über die günstigen Preise freuen, geraten etablierte Anbieter unter Druck.
Kleine Läden, kaum Sitzplätze und bestellt wird via App: Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Köln verfügen bereits über Cotti Coffee. Die chinesische Kette hat es ohne große Werbekampagnen weit gebracht, denn sie setzt auf Influencer, Social Media sowie Rabatte per App. Und auf die Devise „Tempo und Mitnehmen“.
18.000 Filialen in 28 Ländern
Gegründet im Jahr 2022, verfügt der Billig-Anbieter heute über 18.000 Filialen in 28 Ländern. Aufgrund des simplen Konzepts und der Standardisierung ist es ein Leichtes, in Windeseile neue Shops zu eröffnen. Zum Vergleich: Marktführer Starbucks zählt weltweit 40.200 Filialen.
Fraglich ist, wie die Konkurrenz damit umgehen will. Vor allem Mieten, Personal, Energie und Rohstoffe sorgen kostentechnisch für Kopfzerbrechen.
