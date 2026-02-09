Chinas Billig-Kaffee stürmt deutsche Städte

Kleine Läden, kaum Sitzplätze und bestellt wird via App: Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Köln verfügen bereits über Cotti Coffee. Die chinesische Kette hat es ohne große Werbekampagnen weit gebracht, denn sie setzt auf Influencer, Social Media sowie Rabatte per App. Und auf die Devise „Tempo und Mitnehmen“.