Bericht: Artensterben bedroht Wirtschaft massiv

Langfristige Schäden für schnelle Gewinne

Für die Unternehmen zählen vor allem kurzfristige Gewinne, so der Bericht. Diese stehen jedoch im Widerspruch zu langen ökologischen Regenerationszyklen. Denn Böden oder Gewässer brauchen oft jahrelang, um sich zu erholen. Was sich wirtschaftlich also kurzfristig lohnt, schadet der Natur oft langfristig. „Das Wachstum der Weltwirtschaft ging mit einem immensen Verlust an biologischer Vielfalt einher“, stellt der Bericht fest. Das wirke sich auf lange Zeit gesehen negativ auf „die Wirtschaft, die Finanzstabilität und das Wohlergehen der Menschen“ aus.