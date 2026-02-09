Bericht: Artensterben bedroht Wirtschaft massiv

Unternehmen können zum Natur- und Artenschutz beitragen. Meist tun sie aber genau das Gegenteil: Durch ihre Aktivitäten zerstören sie die Natur und Tierarten sterben aus. Die dadurch entstehenden Probleme schlagen sich immer mehr auf die Wirtschaft zurück.
Unternehmen sind – genau wie Menschen – von der Artenvielfalt abhängig. Wie sehr, zeigt jetzt ein neuer Bericht des Weltbiodiversitätsrates.
Umweltschädliche Ausgaben sind immens
Im Jahr 2023 beliefen sich die globalen öffentlichen und privaten Finanzströme mit direkten negativen Auswirkungen auf die Natur auf schätzungsweise auf 7,3 Billionen US-Dollar (rund 6,1 Billionen Euro). Etwa 2,4 Billionen US-Dollar (rund zwei Billionen Euro) wurden für umweltschädliche Subventionen ausgegeben, so der Bericht. Demgegenüber flossen im selben Jahr nur 220 Milliarden US-Dollar an öffentlichen und privaten Finanzmitteln in den Erhalt und die Wiederherstellung der Biodiversität.
Langfristige Schäden für schnelle Gewinne
Für die Unternehmen zählen vor allem kurzfristige Gewinne, so der Bericht. Diese stehen jedoch im Widerspruch zu langen ökologischen Regenerationszyklen. Denn Böden oder Gewässer brauchen oft jahrelang, um sich zu erholen. Was sich wirtschaftlich also kurzfristig lohnt, schadet der Natur oft langfristig. „Das Wachstum der Weltwirtschaft ging mit einem immensen Verlust an biologischer Vielfalt einher“, stellt der Bericht fest. Das wirke sich auf lange Zeit gesehen negativ auf „die Wirtschaft, die Finanzstabilität und das Wohlergehen der Menschen“ aus.
„Besserung ist keine Option, sondern Notwendigkeit“
„Ein besserer Umgang mit der Natur ist für Unternehmen keine Option, sondern eine Notwendigkeit“, betonte auch Ximena Rueda aus Kolumbien, eine Vorsitzende des „Business and Diversity“-Berichts. Dieser fordert, dass Unternehmen ihre Auswirkungen auf die Natur und ihre Abhängigkeiten von der Umwelt öffentlich machen. Derzeit tun dies nämlich weniger als ein Prozent der börsennotierten Unternehmen.
„Wirtschaft allein kann das nicht stemmen“
Der Bericht verweist auf konkrete Maßnahmen, die helfen können. So solle etwa die Effizienz gesteigert, Abfall und Emissionen hingegen reduziert werden. Eine zentrale Botschaft ist außerdem, dass Unternehmen allein nicht in der Lage sind, Veränderungen im erforderlichen Umfang umzusetzen. Es brauche zunächst Anpassungen bei politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und Wirtschafts- und Finanzsystemen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.