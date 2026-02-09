VIG versichert Kriegsrisiken mit US-Unterstützung

Die ukrainische Tochter des österreichischen Versicherers erhält beim Ausbau seines Geschäfts in der vom Krieg gebeutelten Ukraine internationale Unterstützung. Welche Absicherung nun möglich wird – und für wen – zeigt ein neuer Schritt mit US-Beteiligung.
Die ukrainische Tochter der Vienna Insurance Group (VIG), Kniazha, hat ihr Angebot an Versicherungen gegen Kriegsrisiken mit Unterstützung der staatlichen US-Entwicklungsgesellschaft International Development Finance Corporation (DFC) ausgeweitet. Der heimische Versicherer teilte am Montag mit, dass dazu ein Rückversicherungsvertrag mit der DFC abgeschlossen wurde. Ziel der Vereinbarung ist es, Sachwerte von Unternehmen und Privatpersonen gegen die Folgen des Krieges abzusichern.
Die Vereinbarung trat den Angaben zufolge am 1. Februar in Kraft und sieht eine Rückversicherungsdeckung der staatlichen US-Bank in Höhe von 25 Millionen Dollar vor. Dadurch kann Kniazha VIG ein Portfolio von Kriegsrisikopolicen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Dollar absichern. Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie an Privatpersonen in der gesamten Ukraine.
Die Kniazha VIG gehört damit zu den ersten Versicherern am Markt, die eine solche Rückversicherungsvereinbarung mit der DFC abgeschlossen haben. Der Sachversicherer ist seit 1997 in der Ukraine tätig und gehört seit 2005 zur VIG.
