Ukraine

VIG versichert Kriegsrisiken mit US-Unterstützung

Wirtschaft
09.02.2026 17:33
Sachwerte von Firmen und Privatpersonen sollen so gegen die Folgen des Kriegs abgesichert ...
Sachwerte von Firmen und Privatpersonen sollen so gegen die Folgen des Kriegs abgesichert werden.(Bild: AP)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Die ukrainische Tochter des österreichischen Versicherers erhält beim Ausbau seines Geschäfts in der vom Krieg gebeutelten Ukraine internationale Unterstützung. Welche Absicherung nun möglich wird – und für wen – zeigt ein neuer Schritt mit US-Beteiligung.

Die ukrainische Tochter der Vienna Insurance Group (VIG), Kniazha, hat ihr Angebot an Versicherungen gegen Kriegsrisiken mit Unterstützung der staatlichen US-Entwicklungsgesellschaft International Development Finance Corporation (DFC) ausgeweitet. Der heimische Versicherer teilte am Montag mit, dass dazu ein Rückversicherungsvertrag mit der DFC abgeschlossen wurde. Ziel der Vereinbarung ist es, Sachwerte von Unternehmen und Privatpersonen gegen die Folgen des Krieges abzusichern.

Die Vereinbarung trat den Angaben zufolge am 1. Februar in Kraft und sieht eine Rückversicherungsdeckung der staatlichen US-Bank in Höhe von 25 Millionen Dollar vor. Dadurch kann Kniazha VIG ein Portfolio von Kriegsrisikopolicen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Dollar absichern. Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie an Privatpersonen in der gesamten Ukraine.

Lesen Sie auch:
Der Blick aus einem zerbombten Wohngebäude in Kiew.
Kaum Energie im Winter
Ukraine vor dem Kollaps: Deutschland schlägt Alarm
19.01.2026
Schäden „massiv“
Weite Teile der Ukraine nach Angriffen ohne Strom
07.02.2026
Russische Eisfolter
Ukrainern droht nun Kältetod in eigener Wohnung
27.01.2026

Die Kniazha VIG gehört damit zu den ersten Versicherern am Markt, die eine solche Rückversicherungsvereinbarung mit der DFC abgeschlossen haben. Der Sachversicherer ist seit 1997 in der Ukraine tätig und gehört seit 2005 zur VIG.

