VIG versichert Kriegsrisiken mit US-Unterstützung

Die Vereinbarung trat den Angaben zufolge am 1. Februar in Kraft und sieht eine Rückversicherungsdeckung der staatlichen US-Bank in Höhe von 25 Millionen Dollar vor. Dadurch kann Kniazha VIG ein Portfolio von Kriegsrisikopolicen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Millionen Dollar absichern. Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie an Privatpersonen in der gesamten Ukraine.