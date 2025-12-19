So lief Megaparty von Ex-Kanzler Sebastian Kurz

In ist, wer drin ist. Das galt am Donnerstagabend einmal mehr im 4. Stock des ÖAMTC-Hauptquartiers. Der junge Alt-Kanzler Sebastian Kurz lud zur Weihnachtsfeier – und alles, was Rang, Namen und eine entsprechende WhatsApp-Einladung hatte, folgte seinem Ruf. Sogar Georg Knill, Präsident der Industriellen Vereinigung, rauschte von seiner eigenen IV-Feier noch zum Treffen des jungen Altkanzlers. Mehr als 200 Leute aus Wirtschaft, Kultur und Politik tummelten sich bei Kärntner Kasnudeln mit Trüffel und kleinen, aber feinen Brettljausen im Büro.