Kasnudeln und Achterln

So lief Megaparty von Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Innenpolitik
19.12.2025 13:30

Dichtes Gedränge herrschte am Donnerstagabend bei der Büroparty des ehemaligen ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz. Das Who‘s who der Republik zwickte sich zum weihnachtlichen Beisammen ins Büro. Welche Partei neben der ÖVP am stärksten vertreten – und wer sonst noch aller dort war.

In ist, wer drin ist. Das galt am Donnerstagabend einmal mehr im 4. Stock des ÖAMTC-Hauptquartiers. Der junge Alt-Kanzler Sebastian Kurz lud zur Weihnachtsfeier – und alles, was Rang, Namen und eine entsprechende WhatsApp-Einladung hatte, folgte seinem Ruf. Sogar Georg Knill, Präsident der Industriellen Vereinigung, rauschte von seiner eigenen IV-Feier noch zum Treffen des jungen Altkanzlers. Mehr als 200 Leute aus Wirtschaft, Kultur und Politik tummelten sich bei Kärntner Kasnudeln mit Trüffel und kleinen, aber feinen Brettljausen im Büro. 

Ex-Kanzler Sebastian Kurz lud ein – und die halbe Republik folgte seinem Ruf.
Ex-Kanzler Sebastian Kurz lud ein – und die halbe Republik folgte seinem Ruf.(Bild: Reinhard Holl)

Polit-Promis gaben sich Klinke in die Hand
Unter den Gästen waren zahlreiche Kabinettsmitarbeiter der aktuellen Regierung, ehemalige Bundesminister wie OeNB-Gouverneur Martin Kocher und die (mit dem Büro ja bestens vertrauten) Elisabeth Köstinger und Gernot Blümel. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer stieß ebenso spät am Abend dazu, wie Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec. Die Ehre erwiesen Kurz auch einflussreiche Verbinder wie bald RBI-Chef Michael Höllerer und die beiden Niederösterreicher ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf und Wirtschaftskammer-Generalsekretär Jochen Danninger. 

Auch das Bundesland Tirol war stark vertreten. Der bekannte Seilbahnen-Chef Franz Hörl war zu Gast, ebenso Ex-Staatssekretär Florian Tursky, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig – und zur Überraschung vieler Georg Dornauer, der als Noch-SPÖ-Landtagsabgeordneter der einzige schillernde Rote vor Ort war.

Dornauer war der einzige Rote bei Kurz.
Dornauer war der einzige Rote bei Kurz.(Bild: Christof Birbaumer)

FPÖ-Vertreter vor Ort
Stärker vertreten waren da schon die Gäste aus dem blauen Wiener Lager. Maximilian Krauss, Lukas Brucker und der PR-Profi Heimo Lepuschitz mischten sich unter die Gäste. Sie alle stellten sich eine Frage, die aber auch nach dem Ende der Feier um 5 Uhr morgens noch unbeantwortet blieb – kommt Kurz wirklich zurück? Die einzig zulässige Antwort lautet wohl: Viele Gäste würden es sich zumindest wohl vom Christkind wünschen. 

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
