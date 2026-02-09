Vorteilswelt
Harter Wettbewerb

Pharmakonzern klagt wegen Abnehmpillen-Kopie

Wirtschaft
09.02.2026 17:40
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Streit um eine Abnehmpillen-Kopie Klage gegen ein ...
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Streit um eine Abnehmpillen-Kopie Klage gegen ein US-Telemedizin-Unternehmen eingereicht.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Streit um eine günstigere Kopie seiner Abnehmpille Wegovy die Konkurrenz verklagt. Das US-Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers Health zog das Nachahmerpräparat bereits wieder zurück.

Zuvor hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA interveniert. Nachdem Hims die Abnehmpille für 49 US-Dollar (umgerechnet rund 41 Euro) im Monat vorgestellt hatte, waren die Papiere von Novo Nordisk und dem weiteren Konkurrenten Eli Lilly deutlich unter Druck geraten. Am vergangenen Freitag kündigte die US-Arzneimittelbehörde schließlich an, die Verwendung von Wirkstoffen für nicht zugelassene, individuell angemischte Medikamente einschränken zu wollen. Sogenannte „Compounded Drugs“ waren von Telemedizin-Firmen wie Hims als günstigere Alternative zu den teuren Markenmedikamenten vermarktet worden.

Am Samstag zog Hims & Hers Health das Produkt dann zurück und begründete den Schritt mit „konstruktiven Gesprächen mit Interessensgruppen“. Der dänische Konkurrent Novo Nordisk will dennoch gerichtlich ein dauerhaftes Verbot des Verkaufs von nicht genehmigten Nachahmermedikamenten erwirken und fordert auch Schadenersatz. Der Konzern steht trotz seiner Pionierrolle im Markt für Abnehmmedikamente unter starkem Wettbewerbs- und Preisdruck. Seit dem Hoch im Juni 2024 hat der Börsenwert des Unternehmens fast zwei Drittel eingebüßt. Am Montag erzielte die Aktie wieder ein Plus von fast sieben Prozent.

Die Aktie von Hims brach im vorbörslichen Handel nun um etwa 20 Prozent ein, während die Papiere von Eli Lilly um ungefähr zwei Prozent zulegten. Im April wird mit der Einführung der GLP-1-Abnehmpille Orforglipron von Eli Lilly gerechnet. GLP 1 ist ein Hormon, das beim Menschen das Hungergefühl unterdrückt. Im wichtigen US-Markt setzen die Hersteller zunehmend auf den Direktvertrieb an Selbstzahlerinnen und Selbstzahler über Telemedizin-Plattformen.

