Pharmakonzern klagt wegen Abnehmpillen-Kopie

Am Samstag zog Hims & Hers Health das Produkt dann zurück und begründete den Schritt mit „konstruktiven Gesprächen mit Interessensgruppen“. Der dänische Konkurrent Novo Nordisk will dennoch gerichtlich ein dauerhaftes Verbot des Verkaufs von nicht genehmigten Nachahmermedikamenten erwirken und fordert auch Schadenersatz. Der Konzern steht trotz seiner Pionierrolle im Markt für Abnehmmedikamente unter starkem Wettbewerbs- und Preisdruck. Seit dem Hoch im Juni 2024 hat der Börsenwert des Unternehmens fast zwei Drittel eingebüßt. Am Montag erzielte die Aktie wieder ein Plus von fast sieben Prozent.