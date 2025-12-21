Vorteilswelt
Spanien-Liga-TICKER

LIVE ab 16.15 Uhr: Villarreal gegen FC Barcelona

La Liga
21.12.2025 04:54
Gibt’s heute für Hansi Flick und seinen FC Barcelona den nächsten Sieg?
Gibt’s heute für Hansi Flick und seinen FC Barcelona den nächsten Sieg?(Bild: AFP / SID)

17. Spieltag in Spaniens Fußball-Liga: Der FC Villarreal empfängt den FC Barcelona. Wir berichten live (siehe unten). Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.

Hier der LIVETICKER:

Es ist der Schlager der Runde, wenn heute am Nachmittag der FC Villarreal und der FC Barcelona aufeinandertreffen – immerhin spielen in dieser Partie der Dritte und Erste gegeneinander.

Während die große Aufmerksamkeit in Spanien traditionell dem Ringen von Barcelona und Real Madrid gehört, hat sich das „Gelbe U-Boot“ klammheimlich zum ersten Herausforderer der beiden Spitzenklubs gemausert, nach Verlustpunkten liegt man lediglich zwei Zähler hinter Barca.

Ob man mit einem Sieg im direkten Duell gar auf den virtuellen ersten Platz vorstoßen kann? Wir werden sehen ...

