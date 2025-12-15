Leitfaden: Was spricht für wen im Duell um Sturm

Während die letzte Saison für Sturm mit Siegen in der Champions League und dem Titel eine für die Geschichtsbücher war, verlief der Herbst eher turbulent. Grund: fehlende Ergebnisse und ein öffentlicher Machtkampf zwischen Trainer und Sportdirektor. Die Frage: Dürfen die Streithähne weiterarbeiten oder trennt man sich von jemandem? Ein „Krone“-Überblick.