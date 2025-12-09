Die bittere Wahrheit über die Sicherheitsdoktrin

Kern und Kurz: Kann man zweimal Wunderwuzzi sein?
„Krone“-Kommentar
Sicherheitsgarantien durch die USA oder noch besser die NATO sind eine der Hauptforderungen der Ukraine für einen etwaigen Friedensschluss und zumindest Waffenstillstand mit Russland. Aber wie sollen die aussehen? Wie verlässlich können diese sein? Eine Analyse.
Die bittere Wahrheit für die Ukraine lautet: Es gibt keine militärischen Sicherheitsgarantien, auf die Kiew sich in Zukunft würde verlassen können. In fast vier Jahren Krieg waren weder die USA noch die NATO oder Europa willens, dem angegriffenen Land in einer Weise beizustehen, die es in die Lage versetzt hätte, Russland zu besiegen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.