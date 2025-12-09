Die bittere Wahrheit über die Sicherheitsdoktrin

Die bittere Wahrheit für die Ukraine lautet: Es gibt keine militärischen Sicherheitsgarantien, auf die Kiew sich in Zukunft würde verlassen können. In fast vier Jahren Krieg waren weder die USA noch die NATO oder Europa willens, dem angegriffenen Land in einer Weise beizustehen, die es in die Lage versetzt hätte, Russland zu besiegen.