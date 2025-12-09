Tödlicher Skiunfall: Lehrer prallte gegen Baum

Dienstagmittag ist es im Nassfelder Skigebiet (Kärnten) zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 64-jähriger Lehrer verlor dabei sein Leben. Er war als Begleitperson mit einer Schülergruppe unterwegs.
Der 64-Jährige soll gegen 12.30 auf der Tröglabfahrt zu Sturz gekommen sein und verstarb wenig später noch an der Unfallstelle.
Laut der Polizei kam der Begleitlehrer aus noch ungeklärter Ursache zu Sturz gekommen und von der präparierten Piste abgerutscht. Schüler sollen demnach nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein.
Trotz Reanimation verstorben
Er rutschte rund zehn Meter über einen Hang und prallte schließlich gegen einen Baum. Beim Eintreffen der Ersthelfer war der 64-Jährige zunächst noch ansprechbar.
Obwohl der 64-Jährige bei dem Unfall einen Helm trug, verschlechterte sich sein Zustand im Notarzthubschrauber rasch. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte sein Leben nicht mehr retten.
