Die USA fürchten  Europas Niedergang

Den Verlust der nationalen Identitäten, wirtschaftlichen Niedergang und die drohende „zivilisatorische Auslöschung“ durch Massenzuwanderung und den Absturz der Geburtenraten sowie den Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit durch Unterdrückung der Opposition attestieren die US-Amerikaner den EU-Europäern. Und diesmal nicht nur durch eine Rede, wie sie US-Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, sondern ganz offiziell durch die jüngst veröffentlichte neue nationale Sicherheitsstrategie.