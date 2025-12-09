Die USA fürchten  Europas Niedergang

Den Verlust der nationalen Identitäten, wirtschaftlichen Niedergang und die drohende „zivilisatorische Auslöschung“ durch Massenzuwanderung und den Absturz der Geburtenraten sowie den Verlust von Demokratie und Meinungsfreiheit durch Unterdrückung der Opposition attestieren die US-Amerikaner den EU-Europäern. Und diesmal nicht nur durch eine Rede, wie sie US-Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat, sondern ganz offiziell durch die jüngst veröffentlichte neue nationale Sicherheitsstrategie.
EINERSEITS sind die massiven Vorbehalte, die die US-Administration unter Präsident Trump gegenüber der Europäischen Union und deren aktueller Politik hegt, nichts Neues.
ANDERERSEITS geht diese Sicherheitsstrategie doch klar davon aus, dass die Amerikaner Europa als Partner und Absatzmarkt auch künftig brauchen werden. Und dazu müsse Europa auch „europäisch“ bleiben! Deshalb solle die US-Diplomatie „innerhalb europäischer Nationen Widerstand gegen Europas gegenwärtigen Pfad kultivieren“! „Anlass zu großem Optimismus“ gebe diesbezüglich nur der wachsende Einfluss „patriotischer europäischer Parteien“.
Nun wäre dies zweifellos eine ziemlich unverhohlene Einflussnahme auf die inneren Angelegenheiten der EU-Staaten, die wohl zurückgewiesen werden müsste. Was allerdings nichts am durchaus realistischen Befund über den Zustand Europas ändert.
