Aktivistin verlost Spenden – auch an Asylwerber

Rechtlich möglich?

Laut „Sanktionsfrei“ handelt es sich beim Weihnachtsbonus um eine Zuwendung einer gemeinnützigen Organisation. Diese sollen in der Regel nicht auf das Bürgergeld angerechnet werden. Der Verein beruft sich dafür auf die Anwendung des Tafelparagrafen 11a (4) SGB II. Er berechtigt Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege dazu, existenzsichernde Zahlungen an Bedürftige zu leisten, die nicht als Einkommen zählen. Für den Fall, dass es trotzdem Probleme mit dem Jobcenter gibt, stellt der Verein ein entsprechendes Schreiben aus und hilft im Notfall sogar mit Anwälten und Anwältinnen weiter.