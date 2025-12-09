„Mal was gönnen“
Aktivistin verlost Spenden – auch an Asylwerber
Der deutsche Verein „Sanktionsfrei“ von Links-Aktivistin Helena Steinhaus greift Bürgergeld-Empfängern und Asylwerbern finanziell unter die Arme. Tausende Euro an Spendengeldern werden demnächst verlost. „Damit man sich zur Weihnachtszeit mal was gönnen kann“, so der Verein.
Der Verein schreibt auf seiner Website: „Leider sind Jobcenter häufig Orte der Angst und behördlicher Willkür. Das machen wir sichtbar und unterstützen juristisch und finanziell durch unseren spendenfinanzierten Solidartopf. Ein leckeres Weihnachtsessen oder einfach nur der Fahrschein zu den Verwandten sind Mehrkosten, die mit Bürgergeld nicht zu stemmen sind.“
Bereits 26.000 Anmeldungen
An Hunderte Bürgergeld-Empfänger und Asylwerber soll daher ein Weihnachtsbonus in der Höhe von 150 Euro gezahlt werden. Der Bonus ist keine staatliche Leistung, sondern wird vollständig durch Spenden finanziert. Mitmachen können Menschen, welche Bürgergeld beziehen oder Asylwerberleistungen erhalten. Eine Teilnahme ist nur online möglich. Einziger Haken: Jeder Haushalt darf nur einmal mitmachen. In den ersten Tagen sollen sich bereits mehr als 26.000 Menschen angemeldet haben, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.
Spendenaufruf
Weiters schreibt der Verein: „Wir packen schon mal 3000 Euro in den Topf und können damit bereits 20 Menschen in Bürgergeld einen 150 Euro Weihnachtsbonus schenken. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung, damit es noch viele mehr werden! Jede Überweisung mit dem Betreff ,Weihnachtsbonus‘ geht ohne Umwege in voller Höhe an Menschen im Bürgergeld und wird am 11. Dezember 2025 per Zufallsprinzip an alle Teilnehmenden verteilt.“
Laut der 38-jährigen Helena Steinnaus kamen bis Dienstanachmittag bereits 81.212 Euro an Spenden für 541 Menschen zusammen (siehe Posting unten).
Rechtlich möglich?
Laut „Sanktionsfrei“ handelt es sich beim Weihnachtsbonus um eine Zuwendung einer gemeinnützigen Organisation. Diese sollen in der Regel nicht auf das Bürgergeld angerechnet werden. Der Verein beruft sich dafür auf die Anwendung des Tafelparagrafen 11a (4) SGB II. Er berechtigt Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege dazu, existenzsichernde Zahlungen an Bedürftige zu leisten, die nicht als Einkommen zählen. Für den Fall, dass es trotzdem Probleme mit dem Jobcenter gibt, stellt der Verein ein entsprechendes Schreiben aus und hilft im Notfall sogar mit Anwälten und Anwältinnen weiter.
Laut Verein wurden seit Gründung im Jahr 2015 bisher mehr als 10.000 Menschen unterstützt und mehr als 1,3 Millionen Euro umverteilt. Inzwischen gebe es knapp 2500 Dauer-Spender, die jeden Monat in den Topf einzahlen, heißt es.
