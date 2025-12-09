Deutschland gegen Norwegen um WM-Finalplatz

Barcelona siegt nach Rückstand, Liverpool im Glück
Champions League
Das Team des Co-Veranstalters Deutschland und Norwegen bestreiten das erste Semifinale der Handball-Frauen-WM.
Die Deutschen gewannen am Dienstag ihr Viertelfinale gegen Brasilien 30:23, Norwegen fertigte ebendort Montenegro mit 32:23 ab. Um die restlichen beiden Plätze unter den letzten vier spielen zwei Österreich-Bezwinger.
Die noch ungeschlagenen Mitveranstalter aus den Niederlanden treffen am Mittwoch in Rotterdam auf Ungarn, Titelverteidiger Frankreich auf Dänemark.
