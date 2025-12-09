Unterhaus explodiert: 37 Tore begeistern Fans

Ein Spieltag voller Offensivfeuerwerke, strittiger Szenen und klarer Ansagen: Vom Lendhafen bis St. Marein, von Althofen bis Paternion – die Teams sorgten für reichlich Tore. 37 Treffer analysieren wir diese Woche.
Lendhafen gegen Paternion – das Spiel der Runde bot alles, was man sich im Kärntner Unterhaus erwartet: hohes Tempo, enge Duelle und die Entscheidung erst im Schlussdrittel. Die Seelöwen glichen mehrfach aus, ehe sich der Vizemeister nach dem 3:4 endgültig absetzen konnte und mit 9:5 die Oberhand behielt. Paternion erwischte den besseren Start, legte schnell zwei Treffer vor, doch Lendhafen antwortete mutig und hielt das Match lange offen. Erst in der entscheidenden Phase nutzten die Gäste ihre Erfahrung, erhöhten kontinuierlich und brachten den Sieg sicher ins Ziel – trotz einiger ruppiger Szenen, die allerdings auf beiden Seiten vorkamen, ohne das Match eskalieren zu lassen.
