Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bunkerwohnung in Wien

Drogen-Koloss gesteht und muss vier Jahre in Haft

Gericht
09.12.2025 20:00
Der Transport von Korneuburg (NÖ) ins Landl dauerte länger als geplant – und erfolgte unter ...
Der Transport von Korneuburg (NÖ) ins Landl dauerte länger als geplant – und erfolgte unter medizinischer Begleitung.(Bild: Eva Manhart)

Mittels Spezialtransport wird der adipöse Angeklagte in den Gerichtssaal gebracht. Der 29-jährige Wiener soll von seiner Wohnung in Favoriten aus Suchtgifthandel im großen Stil betrieben haben. Dabei konnte er sein Zuhause aufgrund seines Gesundheitszustandes seit Jahren nicht mehr verlassen. 

0 Kommentare

Der Prozess startet verspätet. Der Transport des Mannes aus der Justizanstalt Korneuburg ins Landl dauerte länger als erwartet. Schließlich wird der 29-Jährige in den Saal gebracht, besser gesagt geschoben – in einem übergroßen Rollstuhl, begleitet von Justizwachebeamten, einer Pflegerin und seinem Verteidiger Philipp Wolm.

Kiloweise Drogen und zigtausende Euro Bargeld wurden in der Wohnung des Mannes sichergestellt.
Kiloweise Drogen und zigtausende Euro Bargeld wurden in der Wohnung des Mannes sichergestellt.(Bild: LPD Wien)

Zufallsfund Bunkerwohnung
Das starke Übergewicht macht dem angeklagten Drogen-Dealer seit seiner Kindheit zu schaffen: „Er wurde gehänselt und durch seinen Vater heruntergemacht“, leitet Wolms Kollege ein. „Mit 14 flüchtete er in den Cannabis-Konsum.“ Von der Staatsanwaltschaft wird dem Wiener Suchtgifthandel im großen Stil vorgeworfen – von seiner Wohnung im 10. Bezirk aus, die er aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht mehr verlassen konnte. Im Zuge einer Observation stießen Beamte per Zufall auf die Bunkerwohnung, in der der Angeklagte lebte.

Philipp Wolm und Christian Werner verteidigten.
Philipp Wolm und Christian Werner verteidigten.(Bild: Eva Manhart)

Erinnerungslücken aus Angst?
„Ich hatte so sehr Angst davor, obdachlos zu werden“, begründet der Wiener, weshalb er sich auf die Drogenmachenschaften eingelassen hätte. Zu den Hintermännern hält er sich bedeckt – ebenfalls aus Angst, wie er sagt. Wo das viele Bargeld her sei, fragt Richter Patrick Aulebauer. „Weiß ich nicht.“ Die Geldzählmaschine? „Dazu kann ich nichts sagen.“ Wer die Drogen kiloweise und die vielen leeren Drogenverpackungen in die Wohnung brachte? „Kann ich auch nicht sagen.“

Lesen Sie auch:
In so einem Bett in einer Zelle der Justizanstalt Wien-Josefstadt drohte der knapp 300 Kilo ...
Pflege und Spezialbett
300-Kilo-Häftling kostet Steuerzahler Vermögen
12.08.2025
„Drogen-Koloss“
Jetzt steht Anklage gegen Wiener 300-Kilo-Häftling
13.11.2025

Vier Jahre Haft und ein Freispruch
Was er aber beteuert, ist, dass er sein Leben in den Griff kriegen will. In U-Haft habe er 50 der 300 Kilogramm, die er bei seiner Festnahme gewogen hatte, abgenommen. „Ich trainiere und ernähre mich gesund.“ Ein Programm, das er in den vier Jahren, zu denen er verurteilt wird, fortsetzen möchte. Während der mitangeklagte Mandant von Anwalt Christian Werner freigesprochen wird. Dieser habe lediglich bei der Pflege des Mannes geholfen.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
152.747 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.822 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.328 mal gelesen
Mehr Gericht
Bunkerwohnung in Wien
Drogen-Koloss gesteht und muss vier Jahre in Haft
Prozess in Feldkirch
Vermeintliches Gspusi flüchtet vor Messermann
In der Tür geirrt?
Zwei Raubversuche im selben Wiener Bordell
Prozess in Innsbruck
Hotelier verzockte aus Langeweile 272.000 Euro
20.000 Euro Geldbuße
Prozess gegen Luger: Gericht bietet Diversion an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf