Drogen-Koloss gesteht und muss vier Jahre in Haft

Vier Jahre Haft und ein Freispruch

Was er aber beteuert, ist, dass er sein Leben in den Griff kriegen will. In U-Haft habe er 50 der 300 Kilogramm, die er bei seiner Festnahme gewogen hatte, abgenommen. „Ich trainiere und ernähre mich gesund.“ Ein Programm, das er in den vier Jahren, zu denen er verurteilt wird, fortsetzen möchte. Während der mitangeklagte Mandant von Anwalt Christian Werner freigesprochen wird. Dieser habe lediglich bei der Pflege des Mannes geholfen.