René Benko und die teuren Uhren im geheimen Tresor

Die bisherige Verantwortung: Die Ehefrau habe den Tresor aus Sicherheitserwägungen bestellt und aufstellen lassen. Acht Uhren habe Benko an seine Söhne verschenkt und sich gelegentlich ausgeborgt; weitere drei seien Gastgeschenke gewesen, die seine Gattin für ihre Charity-Stiftung zur Verfügung hatte. Für die Eheleute wird es im Landesgericht Innsbruck ein Wiedersehen vor der Strafrichterin. Denn Natalie B. waren Häfen-Besuche bei ihrem Mann nicht gestattet.