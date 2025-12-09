Kern und Kurz: Kann man zweimal Wunderwuzzi sein?

Sie mögen Hoffnungsträger mancher Frustrierter in ihren derzeit so erfolgsarmen Parteien sein. Doch wie formulierte es „Krone“-Leserbriefschreiber Franz Peer? „Wer in Kurz und Kern den Retter der Partei sieht und auf Wahlerfolge hofft, will nicht wahrhaben, dass sich das politische Umfeld massiv verändert hat.“ Und der Leser meint: „Die Schwächen beider Parteien können auch beide einstmaligen Shootingstars nicht übertünchen.“