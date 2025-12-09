Vorteilswelt
Glaubten nicht daran

Ärzte irrten sich bei dieser Skifahrerin komplett

Ski Alpin
09.12.2025 20:36
Elina Stary hat okulären Albinismus und verfügt über lediglich zwei Prozent Sehkraft. Davon ...
Elina Stary hat okulären Albinismus und verfügt über lediglich zwei Prozent Sehkraft. Davon merkt man auf der Skipiste aber nichts.(Bild: GEPA)

Ihr Papa Roman war Profi-Fußballer, Mama Petra Snowboarderin. Elina Stary, die okulären Albinismus und daher nur zwei Prozent Sehkraft hat, ist eine der besten Para-Skifahrerinnen der Welt. Sie fuhr früher auch Motocross. Reiten ist ihr liebster Ausgleichssport. Diese Woche sammelt die Technik-Spezialistin beim Heim-Weltcup in Steinach am Brenner Speed-Erfahrung: „Ich brauche einfach den Adrenalin-Kick“. Dabei hatten Ärzte ihr gesagt, dass sie wohl nie richtig Sport machen könnte...

Elina hat einen neuen starken Mann an ihrer Seite. Seit dieser Saison ist Stefan Winter ihr Guide, mit dem sie auf der Piste über Headset verbunden ist: „Stefan ist der Firmpate von meinem kleinen Bruder. Er hat eine Trainerausbildung, ist früher auch Rennen gefahren. Unser Zusammenspiel läuft schon sehr gut.“

Elina Stary mit ihrem neuen Guide Stefan Winter.
Elina Stary mit ihrem neuen Guide Stefan Winter.(Bild: Ski Austria/ CLEMENS DERGANC)

Eltern hörten nicht auf Ärzte
Die Geschwindigkeit liebt sie schon von klein auf: „Die Ärzte haben zwar gesagt, dass ich wohl niemals richtig Sport machen kann. Aber meine Eltern hörten nicht darauf, haben mich früh gefördert.“ Sie stand schon als kleines Kind auf den Skiern, Mama Petra war ihr Guide. Auch mit dem Laufrad war Elina extrem gut unterwegs.

Später kamen auch Turnen, Motocross („mein jüngerer Bruder fährt richtig gut, mir taugt dieser Sport auch sehr“) und Reiten dazu: „Gerade das Reiten ist der perfekte Ausgleichssport für mich. Da bekomme ich wunderbar den Kopf frei. Wir hatten bis vor einem Jahr zwei Friesen-Pferde, das sind wahnsinnig edle Tiere.“

„Kinder können gemein sein, das hat abgehärtet“
Die 18-Jährige lacht: „Ich liebe einfach den Adrenalin-Kick. Meine mentale Stärke hat mich schon immer ausgezeichnet.“ Elina erzählt: „Als ich klein war, habe ich nicht verstanden, warum gerade ich diese extrem seltene Krankheit habe. Meine Mama hat einmal gemeint, dass Gott nur denjenigen solche Krankheiten verteilt, die stark genug sind, um damit umzugehen. Ich kenne es nicht anders.“ Leicht war es aber nicht immer: „Kinder können schon sehr gemein sein. Das war schon oft hart, aber es hat mich abgehärtet.“

Der Saisonhöhepunkt für Elina Stary sind die Paralympics 2026 in Cortina und Mailand.
Der Saisonhöhepunkt für Elina Stary sind die Paralympics 2026 in Cortina und Mailand.(Bild: GEPA)

„Mit Fußball-Held in der Schule gewesen“
Mit Johannes Moser, der bei der U17-WM in Katar vor dem Finale gegen Portugal mit acht Toren bester Torschütze des Turniers war, drückte Elina in der Unterstufe im BG/BRG St. Veit an der Glan zwei Jahre gemeinsam die Schulbank: „Er hat alles gekonnt, war in allen Fächern super. Obwohl er schon in der Volksschule eine Klasse übersprungen hat, war Hannes bei uns unterfordert. Er war uns in allem voraus.“

Die Kärntnerin kann sich noch gut an einen gemeinsamen Schul-Skikurs erinnern: „Er war für zwei Tage mein Guide, das war sehr witzig. Er ist ein begnadeter Skifahrer. Ich bin mir sicher, dass er es auch in den Ski-Weltcup geschafft hätte.“

Matthias Mödl
