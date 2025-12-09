Ärzte irrten sich bei dieser Skifahrerin komplett

„Kinder können gemein sein, das hat abgehärtet“

Die 18-Jährige lacht: „Ich liebe einfach den Adrenalin-Kick. Meine mentale Stärke hat mich schon immer ausgezeichnet.“ Elina erzählt: „Als ich klein war, habe ich nicht verstanden, warum gerade ich diese extrem seltene Krankheit habe. Meine Mama hat einmal gemeint, dass Gott nur denjenigen solche Krankheiten verteilt, die stark genug sind, um damit umzugehen. Ich kenne es nicht anders.“ Leicht war es aber nicht immer: „Kinder können schon sehr gemein sein. Das war schon oft hart, aber es hat mich abgehärtet.“