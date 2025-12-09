Vorteilswelt
Hollywood tuschelte

Das steckt hinter Andersons Woche mit Liam Neeson

Society International
09.12.2025 22:33
Unglaublich vertraut miteinander präsentierten sich Pamela Anderson und Liam Neeson in der ...
Unglaublich vertraut miteinander präsentierten sich Pamela Anderson und Liam Neeson in der Öffentlichkeit.(Bild: Isabel Infantes / REUTERS / picturedesk.com)

Monatelang brodelte die Gerüchteküche, Hollywood raunte, und Fans weltweit rätselten: War zwischen Pamela Anderson und Liam Neeson tatsächlich mehr als nur Filmchemie? Jetzt räumt die 58-Jährige im Gespräch mit dem US-Magazin People mit allen Spekulationen auf – und bestätigt erstmals, dass sie und der 73-jährige Schauspieler nach den Dreharbeiten zu „Die nackte Kanone“ tatsächlich eine kurze Liebesgeschichte verband.

Während der Promo-Termine im Sommer hatten die beiden extrem vertraut gewirkt, Arm in Arm über rote Teppiche gelächelt und Blicke ausgetauscht, die viele als eindeutig deuteten. Nun erklärt Anderson, dass die Fans richtig lagen: „Wenn Sie es unbedingt wissen müssen: Liam und ich waren für kurze Zeit romantisch miteinander verbunden, aber erst nachdem wir mit den Dreharbeiten fertig waren.“

Verbrachten „intime Woche“
Wie Anderson schildert, verbrachten sie und Neeson eine gemeinsame Woche in seinem Haus im US-Bundesstaat New York. Dabei habe sie ihr eigenes Zimmer gehabt, beide seien von Assistenten und sogar von Familienmitgliedern besucht worden. Bei einem gemeinsamen Dinner in einem kleinen französischen Restaurant stellte Neeson sie laut Anderson scherzhaft als „die zukünftige Mrs. Neeson“ vor.

In dieser Zeit hätten sie viel gemeinsam unternommen: Anderson kümmerte sich im Garten um einen überwucherten Rosenstrauch, während Neeson offenbar sogar einmal – nur im Bademantel – einen Bären vertrieben habe. „Wir hatten Spaß“, sagt Anderson und beschreibt die Atmosphäre als fast filmreif, „wie in einem Film von Nancy Meyers“.

Spricht von echten Gefühlen
Nach dieser Woche trennten sich ihre Wege wieder. Beide arbeiteten an neuen Projekten, erst bei der Promotion für „Die nackte Kanone“ sahen sie sich erneut. Dass viele Beobachter die plötzliche Nähe für einen PR-Gag hielten, habe sie oft zum Lachen gebracht, erzählt Anderson. Gleichzeitig betont sie, dass beide echte Gefühle füreinander gehabt hätten.

Lesen Sie auch:
Pamela Anderson und Liam Neeson sorgen seit geraumer Zeit für Liebes-Spekulationen. Jetzt ...
„War sofort da“
Liam Neeson schwärmt über Chemie mit Pam Anderson
25.07.2025
„Lassen mich nicht“
Darum möchte Pam Anderson lieber Hyytiäinen heißen
04.12.2025
Verschmuste Premiere
Anderson und Neeson turtelten, was das Zeug hielt
23.07.2025

Trotz allem sei ihr heute klar, dass sie als Freunde besser funktionierten. Neeson verehre sie, sagt Anderson – und zeigt sich überzeugt, dass sie einander „nie ganz aus den Augen verlieren“ werden.

Plötzlich wieder im Rampenlicht
Anderson, weltbekannt geworden durch ihre Rolle in der Kultserie „Baywatch“, feierte zuletzt mit ihrer Hauptrolle im Drama „The Last Showgirl“ (2024) ein viel beachtetes Comeback. In „Die nackte Kanone“ stand sie erneut im Rampenlicht – diesmal gemeinsam mit Liam Neeson, mit dem sie offenbar weit mehr verband als reine Filmpartnerschaft.

