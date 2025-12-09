Das steckt hinter Andersons Woche mit Liam Neeson

Spricht von echten Gefühlen

Nach dieser Woche trennten sich ihre Wege wieder. Beide arbeiteten an neuen Projekten, erst bei der Promotion für „Die nackte Kanone“ sahen sie sich erneut. Dass viele Beobachter die plötzliche Nähe für einen PR-Gag hielten, habe sie oft zum Lachen gebracht, erzählt Anderson. Gleichzeitig betont sie, dass beide echte Gefühle füreinander gehabt hätten.