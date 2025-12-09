Konferenz mit Barca und Liverpool ab 21 Uhr LIVE

In der Liga nur Zehnter, in der Champions League außerhalb der fixen Achtelfinalplätze und nur ein Sieg in den jüngsten sechs Pflichtspielen: Bei Liverpool ist Feuer am Dach. Dieses will Englands Fußball-Meister heute im sechsten Spiel der Ligaphase der „Königsklasse“ bei Inter Mailand löschen. Jedoch nimmt der Streit zwischen LFC-Star Mohamed Salah und Coach Arne Slot immer größere Ausmaße an. Unter Druck steht auch der FC Barcelona daheim gegen Frankfurt. Mit einem 1:1 gegen Sunderland und einem 3:3 bei Leeds United am Samstag verlor Liverpool innerhalb weniger Tage in der Premier League weiter an Boden. Schon zehn Punkte fehlen nach 15 Partien auf Spitzenreiter Arsenal. „Ich sehe positive Sachen, aber es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass das so ist, das Resultat dann aber nicht mit der Leistung zusammenpasst“, sagte Slot. „Es geht uns allen gleich schlecht im Moment, ich hoffe aber, dass alle sehen, dass die Spieler richtig hart kämpfen, kombiniert mit gutem Fußball.“