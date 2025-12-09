Warum Torhüter zu spät zur eigenen Eröffnung kam
Straftraining in Wien?
Nach seinem Aus in Ried spielte Samuel Sahin-Radlinger zuerst in den Niederlanden, 2024 wechselte er dann zur Wiener Austria. Nun kehrt der gebürtige Innvierler aufgrund eines anderen Geschäftszweig in seine Heimatstadt zurück. Zur Eröffnung des neuen Betriebs kam er aber zu spät.
Wirtschaftlich erinnert die Austria an eine Zwangsehe – zusammengehalten von komplexen Verträgen zwischen Klub und Investoren – viel Papier, wenig Durchblick. Und sportlich gibt es seit Saisonbeginn mitunter ein rätselhaftes Auf und Ab, als würde jemand ständig an der Dimmlampe drehen.
