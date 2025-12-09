Warum Torhüter zu spät zur eigenen Eröffnung kam

Nach seinem Aus in Ried spielte Samuel Sahin-Radlinger zuerst in den Niederlanden, 2024 wechselte er dann zur Wiener Austria. Nun kehrt der gebürtige Innvierler aufgrund eines anderen Geschäftszweig in seine Heimatstadt zurück. Zur Eröffnung des neuen Betriebs kam er aber zu spät.