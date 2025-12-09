St. Pöltens Frauen gegen Juventus chancenlos

Zwei Wochen nach dem ersten Punktgewinn und den ersten Treffern beim 2:2 gegen Valerenga vermochte die Truppe von Trainer Laurent Fassotte in der nebligen NÖ Arena nicht an die Leistung von Oslo anzuschließen. Die Italienerinnen, die davor sechs Punkte mehr auf ihr Konto gebucht hatten, gaben ab dem Anpfiff den Ton an und gingen früh in Führung. Infolge eines Corners konnte der SKN nicht klären, Amalie Vangsgaard war nach einem Flipperball aus Kurzdistanz zur Stelle (6.).