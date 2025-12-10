Vorteilswelt
Tür 10: 85 x 1 Breuer Aroma Diffuser

Advent
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Heute sorgt der „Krone“-Adventkalender für ein entspannendes Dufterlebnis und angenehmes Raumklima in Ihrem Zuhause. Wir verlosen gleich 80 Stück Breuer Aroma Diffuser. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 85 x 1 Beurer Aroma-Diffuser LA 35

(Bild: Breuer)

Edles Design mit zweistufiger Verneblung und LED-Licht 
Der Aroma-Diffuser von Beurer überzeugt durch stilvolles Design mit edlem Stoffbezug und schafft eine wohltuende Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Mit wasserlöslichen Aromaölen beduftet der LA 35 Räume bis 20 m2 und ist dabei geräuscharm und energiesparend.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

