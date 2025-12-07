Künstliche Intelligenz als Christkind

Weihnachten ist natürlich längst nicht mehr die stillste Zeit des Jahres und für viele mehr Stress als Besinnlichkeit. Da kann eine elektronische Elfe beim Erstellen von Playlists, Weihnachtsmenüs und To-do-Listen schon nützlich sein. Aber (noch) bleibt uns Menschen die emotionale Intelligenz ganz exklusiv. Und genau die ist es, die Weihnachten so besonders macht. Dagegen kommt hoffentlich nicht einmal der ausgeklügelteste Algorithmus an.