Künstliche Intelligenz als Christkind

„Gutschein für eine besondere Stadt- oder Museumsführung in Wien.“ Das spuckte ChatGPT aus, als ich meine Schwester als Testobjekt für die Geschenksuche mithilfe der KI heranzog.
45 Prozent der Menschen, so ergab unlängst eine Studie in Deutschland, nutzen mittlerweile die Künstliche Intelligenz als Shopping-Berater. Was jetzt nicht verwunderlich ist, schließlich ist das artifizielle Hirn bereits in fast allen Lebenslagen schneller eingeschaltet, bevor der eigene Kopf nur ein bisschen zu rauchen beginnt.
Zugegeben: Das kann wirklich praktisch sein. Aber dass die KI immer mehr die Rolle des Christkinds übernimmt, ist, als ob man Vanillekipferl in Mikroplastik statt in Staubzucker wälzt.
Weihnachten ist natürlich längst nicht mehr die stillste Zeit des Jahres und für viele mehr Stress als Besinnlichkeit. Da kann eine elektronische Elfe beim Erstellen von Playlists, Weihnachtsmenüs und To-do-Listen schon nützlich sein. Aber (noch) bleibt uns Menschen die emotionale Intelligenz ganz exklusiv. Und genau die ist es, die Weihnachten so besonders macht. Dagegen kommt hoffentlich nicht einmal der ausgeklügelteste Algorithmus an.
Der Tipp für meine Schwester war eigentlich gar nicht schlecht. Hätte ich bei der Beschreibung von ihr nicht nur „Kunst- und Kulturfan“ und „reiselustig“ angeben, sondern auch, dass sie selbst Fremdenführerin in Wien ist. Wirklich viele Gedanken hat sich ChatGPT also eh nicht gemacht.
