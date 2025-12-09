Bayern gegen Sporting Lissabon ab 18.45 Uhr LIVE

Konferenz mit Barca und Liverpool ab 21 Uhr LIVE
Champions League
6. Spieltag in der Ligaphase der Champions League: Der FC Bayern München empfängt Sporting Lissabon. Wir berichten live ab 18.45 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Im Frühspiel peilt Bayern München gegen Sporting Lissabon Sieg Nummer fünf an. „Es wird auf genau das Gleiche ankommen. Schnell zu regenerieren und dann mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Mindset in das Spiel zu gehen und dort auch wieder drei Punkte zu holen“, gab Konrad Laimer die Marschroute vor.
Der ÖFB-Teamspieler erarbeitete sich mit seinem sehenswerten Treffer beim Liga-5:0 in Stuttgart neue Spitznamen, wird ab sofort auch „Alpen-Zidane“ oder „Konradinho“ gerufen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.