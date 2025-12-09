Vorteilswelt
Champions League

Bayern gegen Sporting Lissabon ab 18.45 Uhr LIVE

Champions League
09.12.2025 05:00
Harry Kane (li.) und Konrad Laimer wollen auch in der Champions League heute drei Punkte ...
Harry Kane (li.) und Konrad Laimer wollen auch in der Champions League heute drei Punkte einfahren.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

6. Spieltag in der Ligaphase der Champions League: Der FC Bayern München empfängt Sporting Lissabon. Wir berichten live ab 18.45 Uhr – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Im Frühspiel peilt Bayern München gegen Sporting Lissabon Sieg Nummer fünf an. „Es wird auf genau das Gleiche ankommen. Schnell zu regenerieren und dann mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Mindset in das Spiel zu gehen und dort auch wieder drei Punkte zu holen“, gab Konrad Laimer die Marschroute vor.

Konrad Laimer hat mit seinem Ferserl-Tor gegen Stuttgart für Aufsehen gesorgt. 
Laimer in Topform
Kompany lobt: „Das ist österreichische Qualität!“
07.12.2025

Der ÖFB-Teamspieler erarbeitete sich mit seinem sehenswerten Treffer beim Liga-5:0 in Stuttgart neue Spitznamen, wird ab sofort auch „Alpen-Zidane“ oder „Konradinho“ gerufen.

Laimer: „Es fühlt sich immer scheiße an, wenn …“

