Bayern gegen Sporting Lissabon ab 18.45 Uhr LIVE

Im Frühspiel peilt Bayern München gegen Sporting Lissabon Sieg Nummer fünf an. „Es wird auf genau das Gleiche ankommen. Schnell zu regenerieren und dann mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Mindset in das Spiel zu gehen und dort auch wieder drei Punkte zu holen“, gab Konrad Laimer die Marschroute vor.