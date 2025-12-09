Nach Trump-Kritik: Selenskyj „bereit“ für Neuwahl

„Ich bin bereit für die Wahl“, schrieb Selenskyj auf der Plattform Telegram. Als Voraussetzung für die Abstimmung fordert Selenskyj die Unterstützung der USA: „Ich bitte die USA, mir jetzt zu helfen, möglicherweise gemeinsam mit europäischen Kollegen, die Sicherheit für die Durchführung der Wahlen zu gewährleisten.“ Erst dann könne die Ukraine innerhalb von 60 bis 90 Tagen wahlbereit sein, so der Präsident.