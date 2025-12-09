Streit eskalierte: Vor Wohnblock flogen die Fäuste

Es blieb allerdings nicht nur bei bösen Worten. Der Streit eskalierte und der 32-Jährige schlug zu. „Er versetzte dem 41-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht“, berichtet die Polizei. Dann flüchtete der Angreifer. Das verletzte Opfer wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.