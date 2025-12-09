Streit eskalierte: Vor Wohnblock flogen die Fäuste

Die Tiroler Kriminalpolizei ermittelt rund um eine körperliche Auseinandersetzung, die sich Dienstag am späten Nachmittag in Innsbruck zugetragen hat. Ein Streit zwischen zwei Österreichern (32 und 41) war eskaliert.
Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der folgenschwere Vorfall gegen 17 Uhr vor einem Mehrparteienhaus in Innsbruck-Pradl. Zwei Männer – ein 32-Jähriger und ein 41-Jähriger – waren in Streit geraten. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, das war vorerst nicht bekannt.
Es blieb allerdings nicht nur bei bösen Worten. Der Streit eskalierte und der 32-Jährige schlug zu. „Er versetzte dem 41-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht“, berichtet die Polizei. Dann flüchtete der Angreifer. Das verletzte Opfer wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
