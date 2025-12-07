Die „Krone“-Engerln und ihre großherzigen Leser

„Krone“- und andere Engerln

Feierlich-festlich-besinnliche Stimmung pflegen wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern, die immer wieder zu Wort (und Bild) kommen. An diesem Wochenende mit dem 2. Adventsonntag und dem Marienfeiertag präsentieren wir in der „Krone“ unter anderem eine weitere Adventgeschichte von Lesern für Leser und suchen auch für unsere Weihnachtsausgaben Kinderzeichnungen. Zudem widmen wir uns in einer Reportage zwei kleinen Engerln.