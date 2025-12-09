Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
In Venedig kam es vergangene Woche zu einem spektakulären Zwischenfall auf dem Cannaregio-Kanal: Ein Linien-Wasserbus der ACTV-Linie 5.1 streifte die jahrhundertealte Guglie-Brücke, nachdem er abrupt zurückgesetzt hatte, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Boot zu vermeiden.
Laut ersten Ermittlungen hatte der Wasserbus, der von den Fondamente Nove in Richtung Canal Grande unterwegs war, plötzlich ein anderes ACTV-Boot direkt vor sich. Beide Kapitäne hatten die jeweils andere Position durch Signalhörner angezeigt.
Dennoch musste der Busfahrer der Linie 5.1 unvermittelt den Rückwärtsgang einlegen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet das Heck des Bootes nach links und streifte die Brückenarkade.
Schwerer Unfall konnte verhindert werden
Die ACTV betonte die Professionalität der Besatzung, die einen schwereren Unfall verhindern konnte. Während die Brücke nahezu unversehrt blieb, entstand an der Eisenkonstruktion des Wasserbusses Schaden, der nun in einer Werft behoben werden muss.
Videoaufnahmen zeigen die Passagiere, die den plötzlichen Ruck spürten, und die Abplatzungen am Brückenstein. Die Behörden betonten, dass trotz der dramatischen Szene niemand verletzt wurde. Die genauen Ursachen des Manövers werden noch untersucht, insbesondere, warum die Signale der beiden Boote sich offenbar nicht hörten.
Nicht alltäglich, aber immer wieder Unfälle
Die ACTV erinnerte daran, dass präzises Timing und Kommunikation beim Passieren der engen Brücken in Venedig entscheidend sind. Vergleichbare Vorfälle, wie etwa der Zusammenstoß eines Vaporettos mit dem Rialto-Ponte im April, hatten unterschiedliche Ursachen, darunter technische Defekte, die den Kapitänen die Kontrolle nahmen.
