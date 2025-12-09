Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke

Nicht alltäglich, aber immer wieder Unfälle

Die ACTV erinnerte daran, dass präzises Timing und Kommunikation beim Passieren der engen Brücken in Venedig entscheidend sind. Vergleichbare Vorfälle, wie etwa der Zusammenstoß eines Vaporettos mit dem Rialto-Ponte im April, hatten unterschiedliche Ursachen, darunter technische Defekte, die den Kapitänen die Kontrolle nahmen.