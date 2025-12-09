Vorteilswelt
Biathlon-Heimweltcup

Dank 15.000 Kubikmeter ist Hochfilzen gut gerüstet

Tirol: Sport-Nachrichten
09.12.2025 18:30
Lisa Hauser jubelte in Östersund über den Sieg in der Verfolgung.
Lisa Hauser jubelte in Östersund über den Sieg in der Verfolgung.(Bild: GEPA)

Nach dem sensationellen Sieg von Lisa Hauser in der Damen-Verfolgung von Östersund am vergangenen Sonntag übersiedelt der Biathlon-Tross nun in die Heimat der 31-jährigen Tirolerin. Von Freitag bis Sonntag stehen sechs Rennen am Programm – und können trotz Wärmeeinbruch stattfinden.

Vergangene Woche war Hochfilzen noch ein Winterwunderland. Das Biathlon-Stadion präsentierte sich tief verschneit. Doch das Tauwetter mit bis zu plus 10 Grad lässt derzeit das „Weiße Gold“ davon schmelzen.

