Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Machtkampf beendet

Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef

Außenpolitik
09.12.2025 10:54
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg(Bild: AFP/MICHAL CIZEK)

Nach einem wochenlangen Machtkampf ist der rechtspopulistische Milliardär Andrej Babiš am Dienstag als neuer Regierungschef Tschechiens angelobt worden. Der 71-Jährige kehrt damit nach vier Jahren in der Opposition an die Macht zurück. Seine ANO-Partei bildet gemeinsam mit zwei Parteien am äußersten rechten Rand eine Koalition.

0 Kommentare

Babiš versprach den Bürgern bei seiner feierlichen Angelobung durch Präsident Petr Pavel auf der Prager Burg, „nicht nur zu Hause, sondern überall in der Welt“ für ihre Interessen zu kämpfen. „Ich werde mein Möglichstes tun, um das Regierungsprogramm umzusetzen, und mein Bestes geben, um die Tschechische Republik zum besten Ort zum Leben auf unserem Planeten zu machen“, sagte der neue Ministerpräsident.

Ein Gläschen Sekt für Andrej Babiš und Petr Pavel zur Feier des Tages
Ein Gläschen Sekt für Andrej Babiš und Petr Pavel zur Feier des Tages(Bild: AP/Petr David Josek)

Streit um Interessenskonflikt
Vorangegangen war ein wochenlanger Machtkampf zwischen dem Wahlsieger Babiš und dem Präsidenten. Pavel forderte, dass der Milliardär seinen Interessenskonflikt beilegen müsse, der sich aus seiner Rolle als Unternehmer und EU-Subventionsempfänger einerseits und Politiker andererseits ergibt. Babiš lenkte ein, indem er versprach, seinen Lebensmittel- und Chemiekonzern Agrofert an einen Trust zu übergeben. Kritiker sprachen indes von juristischen Winkelzügen.

Dem Kabinett des 71-Jährigen werden die EU-, migrationsfeindliche und prorussische Partei SPD sowie die Autofahrer-Partei Motoristen angehören, deren Hauptanliegen die Ablehnung der EU-Klimapolitik ist. Babiš hat zugesagt, die Militärhilfe für die Ukraine aus dem Budget zu kürzen. Zudem erwägt er, eine von Tschechien geleitete Initiative zur Beschaffung von Munition für die Ukraine zu beenden. Der neue Ministerpräsident hat das Programm als nicht transparent und überteuert kritisiert. Er hat aber noch keine klare Haltung zur Zukunft des Projekts eingenommen, das vom Präsidenten entschieden unterstützt wird.

Lesen Sie auch:
Auf EU-Ebene sitzt die ANO-Partei von Andrej Babiš in einer Reihe mit der Fidesz (Viktor Orban), ...
Wahl in Tschechien
Konflikt zwischen Präsident und Wahlsieger hält an
17.11.2025
Um Babiš-Partei
Tschechien bekommt EU-kritische Koalition
29.10.2025

Gratulation von Kickl: „Patriotische Wende“
Der scheidende Ministerpräsident Petr Fiala versprach Babiš am Dienstag eine reibungslose Regierungsübergabe. Auf EU-Ebene arbeitet die ANO von Babiš mit der ungarischen Fidesz und der FPÖ in einer Fraktion zusammen.

Die FPÖ gratulierte Babiš umgehend zur Angelobung. Parteichef Herbert Kickl betonte: „Die patriotische Wende in Europa ist nicht mehr aufzuhalten, weil immer mehr Menschen den EU-Zentralisten und ihrer Politik der Bevormundung eine klare Absage erteilen.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Top-3

Gelesen

Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.556 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
109.021 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Oberösterreich
Zwei Stunden lang stand Westbahn-Verbindung still
105.735 mal gelesen
Tausende Reisende strandeten zwei Stunden an den Bahnhöfen der Westbahnstrecke.
Mehr Außenpolitik
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Hybrider Angriff“
Belarus-Ballons lösen Notstand in NATO-Staat aus
Grundsteuer-Debatte
So viele Milliarden würde eine Anhebung bringen
Krone Plus Logo
Volksgruppenbüro neu
Leiterin: „Minderheitenrechte sind Menschenrechte“
Aufstand in Wien
Nachfolger für Gagenkaiser der Ärztekammer fix
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf