Emma Spitz verpasst Ticket für LPGA-Tour deutlich

Die 25-Jährige belegte am Dienstag beim von zahlreichen Wetterkapriolen heimgesuchten, finalen Qualifikationsturnier in Mobile (Alabama) nach vier Runden nur den geteilten 67. Rang. Tourkarten gab es nur für die in den Top 25 platzierten Spielerinnen. Die ÖGV-Proette hielt nach vier Runden bei 290 Schlägen bzw. 4 über Par. Das waren am Ende gleich neun Schläge zu viel.