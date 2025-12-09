Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt

Wenn ein Polizist und sein Ex-Kollege gemeinsam einen Weihnachtsmarkt eröffnen, dann steckt vor allem eines dahinter: viel Herz. René Prinz und Marcus Denner wollten heuer etwas schaffen, das vielen in Wien fehlt: einen Adventmarkt, der nicht teuer ist, nicht überlaufen wirkt und sich wieder ein bisserl wie „daheim“ anfühlt. Zwischen Punschständerln, Lichterketten und viel persönlichem Einsatz der Organisatoren entsteht ein Ort, an dem man einfach stehenbleibt, plaudert und genießt. krone.tv hat sich den „Wienterzauber“ angesehen.
