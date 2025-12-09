ÖTV-Team im Davis Cup gegen Japan auf Hartplatz

Barcelona siegt nach Rückstand, Liverpool im Glück
Die österreichischen Tennis-Männer bekommen es in der Weltgruppen-Qualifikationsrunde mit Japan auf Hartplatz zu tun.
Die Asiaten gaben ihre Belagswahl am Dienstag bekannt und bestimmten auch den genauen Termin und Austragungsort. Gespielt wird am Freitag/Samstag 6./7. Februar im Ariake Coliseum im Süden der Hauptstadt Tokio auf Decoturf, einem Hartplatzbelag.
Die Halle verfügt über ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern. Gespielt wird ab 6.00 bzw. 5.00 Uhr MEZ.
