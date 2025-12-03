Gala: Haubenmenü und Operarien für Mariendom

Blumen, Applaus und Opernglanz! – Die Benefizgala „170 Jahre Dombauverein“ im Palais Kaufmännischer Verein wurde zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt in Linz: 400 Gäste, Haubenmenü, Arien vom Feinsten und insgesamt ein schönes, vorweihnachtliches Gemeinschaftserlebnis. Der Reinerlös ist für die Restaurierung des Mariendoms!
Zum Schluss überreichte Bischof Manfred Scheuer der Köchin Elisabeth Grabmer Blumen. Stürmender Applaus folgte!
Was für ein Finale der Benefizgala „170 Jahre Dombauverein“, die am Dienstagabend im Palais Kaufmännischer Verein über die Bühne ging!
Rund 400 Gäste aus ganz Oberösterreich, darunter Prominenz aus Politik, Kunst und Kultur, Vertreter namhafter Unternehmen und der Stifte verbrachten einen wunderschönen Abend miteinander.
Kredenzt wurde ein Haubenmenü, dazu gab es regionale Biere sowie Weine, alles wurde garniert mit Arien aus Opern und Operetten, die Matjaž Stopinšek und Erica Eloff – beide vom Landestheater – zum Besten gaben.
Kurze Geschichte des Doms zwischen Programmpunkten
Martina Noll und Altlandeshauptmann Josef Pühringer, Vorsitzender der Initiative Pro Mariendom, führten kurzweilig durch den Abend.
Einst war diese Kirche „für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher erbaut worden“, so Pühringer. Das wurde mit dem Erlebnis des gemeinschaftlichen Abends über politische Grenzen hinweg neu belebt. Sehr gelungen! Der Reinerlös der Gala fließt zur Gänze in Restaurierungsarbeiten.