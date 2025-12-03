Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Linzer Wahrzeichen

Gala: Haubenmenü und Operarien für Mariendom

Oberösterreich
03.12.2025 19:00
Sopranistin Erica Eloff, Haubenköche Elisabeth und Clemens Grabmer, Mariendom Linz
Sopranistin Erica Eloff, Haubenköche Elisabeth und Clemens Grabmer, Mariendom Linz(Bild: Krone KREATIV/Martin Steinkellner, Architekturf; Markus Wenzel)

Blumen, Applaus und Opernglanz! – Die Benefizgala „170 Jahre Dombauverein“ im Palais Kaufmännischer Verein wurde zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt in Linz: 400 Gäste, Haubenmenü, Arien vom Feinsten und insgesamt ein schönes, vorweihnachtliches Gemeinschaftserlebnis. Der Reinerlös ist für die Restaurierung des Mariendoms!

Zum Schluss überreichte Bischof Manfred Scheuer der Köchin Elisabeth Grabmer Blumen. Stürmender Applaus folgte!

Was für ein Finale der Benefizgala „170 Jahre Dombauverein“, die am Dienstagabend im Palais Kaufmännischer Verein über die Bühne ging!

Rund 400 Gäste aus ganz Oberösterreich, darunter Prominenz aus Politik, Kunst und Kultur, Vertreter namhafter Unternehmen und der Stifte verbrachten einen wunderschönen Abend miteinander.

Von links: Alt-LH Josef Pühringer, LH Thomas Stelzer, Bischof Manfred Scheuer und der Linzer ...
Von links: Alt-LH Josef Pühringer, LH Thomas Stelzer, Bischof Manfred Scheuer und der Linzer Bgm. Dietmar Prammer.(Bild: Markus Wenzel)
Haubenköche Elisabeth und Clemens Grabmer, Waldschänke Grieskirchen.
Haubenköche Elisabeth und Clemens Grabmer, Waldschänke Grieskirchen.(Bild: Markus Wenzel)
(Bild: Markus Wenzel)
(Bild: Markus Wenzel)

Kredenzt wurde ein Haubenmenü, dazu gab es regionale Biere sowie Weine, alles wurde garniert mit Arien aus Opern und Operetten, die Matjaž Stopinšek und Erica Eloff – beide vom Landestheater – zum Besten gaben.

Lesen Sie auch:
Michaela Zeilinger, Floristin in Wels, mit dem Adventkranz in Rottönen
Krone Plus Logo
Tipps zum Selbermachen
Ein Adventkranz für die schönste Zeit des Jahres
29.11.2025
Krone Plus Logo
Neuer Song mit Video
Austrofred: Bratwürstel und ein Weihnachtslied
30.11.2025
Aus der Römerzeit
Fund als Sensation: Die „Medusa von Hallstatt“
02.12.2025

Kurze Geschichte des Doms zwischen Programmpunkten
Martina Noll und Altlandeshauptmann Josef Pühringer, Vorsitzender der Initiative Pro Mariendom, führten kurzweilig durch den Abend.

Einst war diese Kirche „für alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher erbaut worden“, so Pühringer. Das wurde mit dem Erlebnis des gemeinschaftlichen Abends über politische Grenzen hinweg neu belebt. Sehr gelungen! Der Reinerlös der Gala fließt zur Gänze in Restaurierungsarbeiten.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
310.344 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.680 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.249 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
799 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Oberösterreich
Für Linzer Wahrzeichen
Gala: Haubenmenü und Operarien für Mariendom
Krone Plus Logo
Neue Sport-Strategie
Ex-Ski-Star rät uns: Zähneputzen auf einem Bein!
Budgetplan präsentiert
Wohin 95 Millionen für die Landwirtschaft fließen
Krone Plus Logo
Brief ans Christkind
Hilfe, unser Kind wünscht sich eine „Switch“!
Proteste vor Spitälern
„Wir fahren mit Vollgas auf eine Betonwand zu“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf