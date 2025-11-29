Ein Adventkranz für die schönste Zeit des Jahres

Heute wird die erste Kerze am Kranz entzündet. „Es zahlt sich aus, einen zu kaufen oder zu basteln“, sagt Floristin Michaela Zeilinger. Adventkranz binden sollte man versuchen: Mit frischem, duftendem Grün, funkelnden Perlen und Kerzen entsteht ein Kranz, der nicht nur das Zuhause schmückt, sondern auch die Herzen erwärmt.