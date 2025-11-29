Ein Adventkranz für die schönste Zeit des Jahres

LIVE: Pause! Noch keine Tore bei Ried gegen WAC
Heute wird die erste Kerze am Kranz entzündet. „Es zahlt sich aus, einen zu kaufen oder zu basteln“, sagt Floristin Michaela Zeilinger. Adventkranz binden sollte man versuchen: Mit frischem, duftendem Grün, funkelnden Perlen und Kerzen entsteht ein Kranz, der nicht nur das Zuhause schmückt, sondern auch die Herzen erwärmt.
Es dauert noch 24 Tage, bis das Christkind kommt. Heute Abend wird Michaela Zeilinger, Floristin „Blumenfee“ in Wels, die erste Kerze auf dem Adventkranz anzünden: „Mein Sohn ist schon ganz aufgeregt, jetzt tauchen wir gemeinsam in die Weihnachtsstimmung ein“, lässt sie ihre Vorfreude spüren.