Austrofred: Bratwürstel und ein Weihnachtslied

„Weihnachten ist für mich eine ganz spezielle Zeit“, sagt der Austrofred im „Krone“-Talk. Der beliebte Rockstar und Kabarettist zelebriert Weihnachten ganz bewusst – und er hat sich schon einen Wunsch erfüllt: Den eigenen Christmas-Song, den er mit seinem Kumpel Kurt Razelli machte. Wir haben den Link!