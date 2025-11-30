Austrofred: Bratwürstel und ein Weihnachtslied

„Weihnachten ist für mich eine ganz spezielle Zeit“, sagt der Austrofred im „Krone“-Talk. Der beliebte Rockstar und Kabarettist zelebriert Weihnachten ganz bewusst – und er hat sich schon einen Wunsch erfüllt: Den eigenen Christmas-Song, den er mit seinem Kumpel Kurt Razelli machte. Wir haben den Link!
„Die Weihnachtsstimmung ist mir sehr wichtig“, gesteht Franz Wenzl aka Austrofred im „Krone“-Talk.
