Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrheit für JD.com

MediaMarkt und Saturn jetzt in chinesischer Hand

Elektronik
03.12.2025 07:47
JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf mehr als 1000 Filialen und kann im Wettbewerb mit ...
JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf mehr als 1000 Filialen und kann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon sein Europa-Geschäft ausbauen.(Bild: P. Huber)

Der chinesische Tech-Gigant JD.com hat sich die Mehrheit an der Holding Ceconomy gesichert, die die Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn kontrolliert. JD.com stärkt damit den Zugriff auf den europäischen Markt, Ceconomy will mit dem neuen Eigentümer sein Wachstum ankurbeln.

0 Kommentare

JD.com habe sich im Rahmen des Übernahmeangebots, dessen weitere Annahmefrist am 27. November abgelaufen war, rund 59,8 Prozent des Ceconomy-Grundkapitals gesichert, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Zusammen mit einem verbleibenden Anteil des Altgesellschafters Convergenta, der Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Kellerhals, ergebe sich eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent. „Mit JD.com als unserem Partner können wir unseren eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen“, erklärte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner.

Lesen Sie auch:
Der Deal soll bis 2026 über die Runden gebracht werden.
Saturn/MediaMarkt-Deal
Kartellamt nickt Übernahme durch Chinesen ab
18.09.2025
Übernahme bestätigt
Chinesischer Eigentümer für MediaMarkt und Saturn
30.07.2025

Die im Online-Handel groß gewordene JD.com hatte den Ceconomy-Aktionären je 4,60 Euro in bar für jede Stammaktie geboten. Insgesamt wurde Ceconomy damit mit gut 2,2 Milliarden Euro bewertet. Letztlich will JD.com Ceconomy von der Börse nehmen. Den Kleinwerteindex SDax musste die Mutter von Media Markt und Saturn bereits verlassen.

JD.com erhält durch die Übernahme Zugriff auf mehr als 1000 Filialen und kann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon sein Europa-Geschäft ausbauen. In Österreich ist Mediamarkt laut eigener Website mit 56 Filialen vertreten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Krone Plus Logo
Google geht mit Tricks
Pura 80 Ultra: Das kann Huaweis neues Fotohandy
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
293.706 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.016 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.042 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1048 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
787 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
634 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Elektronik
Mehrheit für JD.com
MediaMarkt und Saturn jetzt in chinesischer Hand
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
„Botschaft an Gegner“
Deutsche Polizei bekommt neue Drohnenabwehreinheit
Sauber in 15 Minuten!
„Waschmaschine für Menschen“ in Japan erfunden
Ausnahme in einem Land
Reiz verloren? Absatzdebakel für Tesla in Europa

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf