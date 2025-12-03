MediaMarkt und Saturn jetzt in chinesischer Hand

JD.com habe sich im Rahmen des Übernahmeangebots, dessen weitere Annahmefrist am 27. November abgelaufen war, rund 59,8 Prozent des Ceconomy-Grundkapitals gesichert, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Zusammen mit einem verbleibenden Anteil des Altgesellschafters Convergenta, der Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Kellerhals, ergebe sich eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent. „Mit JD.com als unserem Partner können wir unseren eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigen“, erklärte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner.