Chinesischer Eigentümer für MediaMarkt und Saturn

Chinesen haben knapp 32 Prozent an Ceconomy sicher

Die Familie Kellerhals, die mit knapp 30 Prozent der Anteile größter Einzelaktionär ist, habe die Offerte für 3,81 Prozent ihrer Aktien akzeptiert. Sie will also mit einem Anteil von rund 25,35 Prozent an Bord bleiben. Die Aktionäre Haniel, Beisheim, BC Equities und Freenet, die gemeinsam rund 27,9 Prozent der Anteile kontrollieren, wollen ihre Aktien an JD.com verkaufen. Die Chinesen haben damit knapp 32 Prozent an Ceconomy schon sicher.