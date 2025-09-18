Kartellamt nickt Übernahme durch Chinesen ab

Dreijährige Standortgarantie

Der Deal soll laut einem Bericht von bild.de bis 2026 über die Runden gebracht werden. Es soll auch eine dreijährige Garantie über Standorte, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und Mitbestimmung im Aufsichtsrat vereinbart worden sein. Mit der Übernahme von MediaMarkt und Saturn sichert sich JD.com Zugriff auf einen der größten Online-Shops für Elektronikartikel in Europa und ein Netz von etwa 1000 Märkten in mehreren europäischen Ländern.