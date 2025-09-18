Vorteilswelt
Saturn/MediaMarkt-Deal

Kartellamt nickt Übernahme durch Chinesen ab

Wirtschaft
18.09.2025 14:10
Der Deal soll bis 2026 über die Runden gebracht werden.
Der Deal soll bis 2026 über die Runden gebracht werden.(Bild: uslatar - stock.adobe.com)

Nun hat auch das deutsche Kartellamt grünes Licht gegeben. Damit ist die Übernahme der Saturn/MediaMarkt-Muttergesellschaft Ceconomy durch den chinesischen Einzelhandel-Riesen JD.com amtlich.

„JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv“, sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, am Donnerstag. Der Zusammenschluss weise nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gebe keinen Anlass zu Bedenken.

JD.com hatte Ende Juli angekündigt, Ceconomy übernehmen zu wollen. Kolportiert wurde damals ein Angebot von 4,60 Euro pro Aktie. Insgesamt wird Ceconomy damit mit gut 2,2 Milliarden Euro bewertet.

Dreijährige Standortgarantie
Der Deal soll laut einem Bericht von bild.de bis 2026 über die Runden gebracht werden. Es soll auch eine dreijährige Garantie über Standorte, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und Mitbestimmung im Aufsichtsrat vereinbart worden sein. Mit der Übernahme von MediaMarkt und Saturn sichert sich JD.com Zugriff auf einen der größten Online-Shops für Elektronikartikel in Europa und ein Netz von etwa 1000 Märkten in mehreren europäischen Ländern.

