Studien und Expertise

Diplomat haucht der alten Akademie neues Leben ein

Außenpolitik
02.12.2025 15:30
Von London, über St. Pölten und Rom nach Wien. Eichtinger sammelte alleine in den vergangenen ...
Von London, über St. Pölten und Rom nach Wien. Eichtinger sammelte alleine in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen. Als Direktor setzt er nun neue Akzente.(Bild: Imre Antal)

Ob der Kandidatur Österreichs für den Sicherheitsrat die UN wird jetzt die diplomatische Durchschlagskraft in Wien erhöht. Seit dem Sommer setzt der ehemalige Botschafter des Jahres und ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger in der rot-weiß-roten Diplomatenakademie neue Akzente – in mehrerlei Hinischt ...

0 Kommentare

Botschafter des Jahres und Botschafter in London und Rom. Landesrat in Niederösterreich, Präsident des Europa Forums Wachau – und einer der wenigen Österreicher, die der Queen einmal die Hand geschüttelt haben. Martin Eichtinger war in seinem Leben schon vieles – und war wohl gerade wegen seiner umfangreichen politischen und diplomatischen Erfahrungen auch die Idealbesetzung für das Direktorenamt in Österreichs Diplomatischer Akademie. Seit dem Sommer weht in den altehrwürdigen Gemäuern nebst dem Theresianum frischer Wind. Stundentafeln mit Kreide wurden durch neue Touchscreen-Displays ersetzt, auch im Interieur bereits neue, künstlerische Akzente gesetzt.

