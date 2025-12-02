Diplomat haucht der alten Akademie neues Leben ein

Botschafter des Jahres und Botschafter in London und Rom. Landesrat in Niederösterreich, Präsident des Europa Forums Wachau – und einer der wenigen Österreicher, die der Queen einmal die Hand geschüttelt haben. Martin Eichtinger war in seinem Leben schon vieles – und war wohl gerade wegen seiner umfangreichen politischen und diplomatischen Erfahrungen auch die Idealbesetzung für das Direktorenamt in Österreichs Diplomatischer Akademie. Seit dem Sommer weht in den altehrwürdigen Gemäuern nebst dem Theresianum frischer Wind. Stundentafeln mit Kreide wurden durch neue Touchscreen-Displays ersetzt, auch im Interieur bereits neue, künstlerische Akzente gesetzt.