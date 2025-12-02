Diplomat haucht der alten Akademie neues Leben ein

Ob der Kandidatur Österreichs für den Sicherheitsrat die UN wird jetzt die diplomatische Durchschlagskraft in Wien erhöht. Seit dem Sommer setzt der ehemalige Botschafter des Jahres und ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger in der rot-weiß-roten Diplomatenakademie neue Akzente – in mehrerlei Hinischt ...
Botschafter des Jahres und Botschafter in London und Rom. Landesrat in Niederösterreich, Präsident des Europa Forums Wachau – und einer der wenigen Österreicher, die der Queen einmal die Hand geschüttelt haben. Martin Eichtinger war in seinem Leben schon vieles – und war wohl gerade wegen seiner umfangreichen politischen und diplomatischen Erfahrungen auch die Idealbesetzung für das Direktorenamt in Österreichs Diplomatischer Akademie. Seit dem Sommer weht in den altehrwürdigen Gemäuern nebst dem Theresianum frischer Wind. Stundentafeln mit Kreide wurden durch neue Touchscreen-Displays ersetzt, auch im Interieur bereits neue, künstlerische Akzente gesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.