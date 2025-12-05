Neuer Fahrplan bringt Ärger in Schule und Arbeit

„Am Montag, dem 15. Dezember droht vielen Arbeitern und Schülern das Chaos“, ist Wolfgang Nöff überzeugt. Die bei vielen beliebte S-Bahn S3, die derzeit Saalfelden oder Schwarzach mit Freilassing verbindet, wird dann in Golling gekappt. Pendler aus dem Innergebirg müssen, wenn sie etwa in Hallein, Oberalm oder Salzburg-Mülln ein- oder aussteigen, künftig am Weg von und zu ihrem Ziel umsteigen.