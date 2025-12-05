Neuer Fahrplan bringt Ärger in Schule und Arbeit

Heimisches Dressur-Ass wechselt die Nation
Am 14. Dezember werden europaweit die Zugfahrpläne umgestellt. Mit dem Wegfall von S-Bahn-Verbindungen und neuen Linien und Taktungen drohen aber auch Verschlechterungen – auch in Salzburg. Pendler, Schüler und auch Gewerkschaft schlagen bereits Alarm.
„Am Montag, dem 15. Dezember droht vielen Arbeitern und Schülern das Chaos“, ist Wolfgang Nöff überzeugt. Die bei vielen beliebte S-Bahn S3, die derzeit Saalfelden oder Schwarzach mit Freilassing verbindet, wird dann in Golling gekappt. Pendler aus dem Innergebirg müssen, wenn sie etwa in Hallein, Oberalm oder Salzburg-Mülln ein- oder aussteigen, künftig am Weg von und zu ihrem Ziel umsteigen.
