Hirscher-Papa nach Schlaganfall in Linz operiert

„Es war so arg, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe im Bett richtig gezuckt, wenn ich das Vorhofflimmern gehabt habe. Es war beängstigend und äußerst unangenehm und ich hatte das teilweise über Tage hinweg. Ich bin also nur auf drei Zylinder gelaufen. Wenn ich in der Früh die Stufen zur Skischule gegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich keine Leistung habe“, erzählt Ferdinand Hirscher bei einem Besuch im Krankenhaus in Linz der „Krone“.