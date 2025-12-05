Hirscher-Papa nach Schlaganfall in Linz operiert

„Mir ist ordentlich der Reis gegangen, aber jetzt geht's mir gut und ich bin wieder fit. So fit wie man mit 70 halt ist“, zwinkert Ferdinand Hirscher. Schon vor neun Jahren wurde der Papa von Ski-Star Marcel das erste Mal am Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz operiert, 2024 dann das zweite Mal. In der „Krone“ erzählt er seine Geschichte.
„Es war so arg, ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe im Bett richtig gezuckt, wenn ich das Vorhofflimmern gehabt habe. Es war beängstigend und äußerst unangenehm und ich hatte das teilweise über Tage hinweg. Ich bin also nur auf drei Zylinder gelaufen. Wenn ich in der Früh die Stufen zur Skischule gegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich keine Leistung habe“, erzählt Ferdinand Hirscher bei einem Besuch im Krankenhaus in Linz der „Krone“.
