Billigstrom-Gesetz: Regierung nun auf Stimmenfang

Das Geld für die notwendigen Reformen soll nicht aus dem Budget kommen, sondern eben von den Energieunternehmen, die mehrheitlich dem Staat gehören. Für ihr Vorhaben benötigt die Regierung allerdings eine Zweidrittelmehrheit, also werden die Stimmen mindestens einer Oppositionspartei benötigt. Ob und mit wem man sich einig werden könnte, dazu wollten die Energiesprecher allerdings nichts sagen. Man hoffe jedenfalls auf breite Unterstützung, hieß es.