Pinzgau kämpft um drei Bahn-Haltestellen

Gospa Radovic, SPÖ-Gemeindevertreterin in Saalfelden: „Immer mehr Familien spüren, dass ohne Auto vieles nicht geht. Eine Mutter aus Gerling hat mir erzählt, dass sie vier Kinder großzieht, eines davon mit Behinderung. Was es nun für sie heißt, wenn die Kinder nicht mal mehr alleine in die Schule kommen, kann man sich vorstellen“, will sie für den Erhalt kämpfen. Ähnlich ist die Situation in Eschenau (Taxenbach): Der Bahnanschluss präge den Ortsteil mit 400 Einwohnern seit Generationen. Laut ÖBB gab es zu wenige Zustiege.