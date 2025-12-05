Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Petition eingebracht

Pinzgau kämpft um drei Bahn-Haltestellen

Salzburg
05.12.2025 16:30
Haltestellen an der S-Bahn-Strecke werden gestrichen: „Die Landbevölkerung hat immer mehr ...
Haltestellen an der S-Bahn-Strecke werden gestrichen: „Die Landbevölkerung hat immer mehr Nachteile“, so die Kritik.(Bild: Andreas Tröster)

Das Streichkonzert bei Bahnverbindungen mit der Fahrbahnumstellung Mitte Dezember bringt auch für den Pinzgau Einschnitte: Haltestellen in Saalfelden, Taxenbach und Leogang sind umkämpft. Eine Petition wurde eingebracht. 

0 Kommentare

Die Fahrplan-Umstellung bringt auch im Pinzgau mehrere Einschnitte: Neben neuen Zeiten im Frühverkehr soll die S-Bahn an den Haltestellen Saalfelden-Gerling und Taxenbach-Eschenau nicht mehr halten. Für Berufspendler, ältere Menschen oder Schüler sei der Zustieg hier unverzichtbar, so Kritiker.

Gospa Radovic, SPÖ-Gemeindevertreterin in Saalfelden: „Immer mehr Familien spüren, dass ohne Auto vieles nicht geht. Eine Mutter aus Gerling hat mir erzählt, dass sie vier Kinder großzieht, eines davon mit Behinderung. Was es nun für sie heißt, wenn die Kinder nicht mal mehr alleine in die Schule kommen, kann man sich vorstellen“, will sie für den Erhalt kämpfen. Ähnlich ist die Situation in Eschenau (Taxenbach): Der Bahnanschluss präge den Ortsteil mit 400 Einwohnern seit Generationen. Laut ÖBB gab es zu wenige Zustiege.

Lesen Sie auch:
Die ÖBB setzt bei den neuen Interregio-Linien auf neue Garnituren.
Neuer Fahrplan
So verbinden die ÖBB bald Salzburg mit dem Süden
27.10.2025
Krone Plus Logo
Pendler benachteiligt
Mit Fahrplanwechsel droht Ärger in Schule und Arbeit
05.12.2025

Umkämpft ist auch der Halt des Regionalexpress bei der Station Steinberge in Leogang, der schon 2024 wegfiel. Fahrgäste aus bevölkerungsstarken Ortsteilen wie Ort, Rosental oder Hirnreit haben es zum Halt beim Bahnhof Leogang deutlich weiter. Viele brauchen jetzt dafür ihr Auto.

Der SPÖ-Abgeordnete Andreas Haitzer hat für den Erhalt eine Petition im Nationalrat eingebracht. 500 Unterstützer haben schon unterschrieben.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.012 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.435 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.107 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf