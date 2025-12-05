Gut-Behrami: OP erfolgreich! So geht es weiter

„Ich freue mich, nach Hause zurückkehren zu können und meine Familie und mein Team wiederzusehen. Ich konzentriere mich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor mir liegt, um meine beste körperliche Verfassung wiederzuerlangen“, erklärte die amtierende Gesamtweltcupsiegerin in einer Verbandsaussendung. Ob die Gewinnerin von 48 Weltcup-Rennen noch einmal in den Ski-Zirkus zurückkehren wird, ist offen.