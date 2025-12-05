Vorteilswelt
Kein Karriereende?

Gut-Behrami: OP erfolgreich! So geht es weiter

Ski Alpin
05.12.2025 16:16
Lara Gut-Behrami wurde erfolgreich operiert.
Lara Gut-Behrami wurde erfolgreich operiert.(Bild: GEPA)

Die Knieoperation bei Lara Gut-Behrami ist erfolgreich verlaufen. Nun kann die Schweizer Skirennläuferin zunächst nach Hause zurückkehren. Ein Ende ihrer Karriere bestätigt sie unterdessen aber (noch) nicht. 

0 Kommentare

Gut-Behrami hat nach einer erfolgreich verlaufenen Knieoperation am Donnerstag das Spital verlassen. Die 34-Jährige hatte sich am 20. November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain, Colorado, einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss zugezogen und damit ihre Abschiedssaison frühzeitig beenden müssen. Gut-Behrami dankte den behandelnden Ärzten und richtet den Blick auf die Rehabilitation.

„Ich freue mich, nach Hause zurückkehren zu können und meine Familie und mein Team wiederzusehen. Ich konzentriere mich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor mir liegt, um meine beste körperliche Verfassung wiederzuerlangen“, erklärte die amtierende Gesamtweltcupsiegerin in einer Verbandsaussendung. Ob die Gewinnerin von 48 Weltcup-Rennen noch einmal in den Ski-Zirkus zurückkehren wird, ist offen.

