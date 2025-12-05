Christbaum-Lieferservice im großen „Krone“-Test
Funktioniert das?
Nie wieder Christbaum schleppen? Ein Lieferdienst verspricht, die Tanne blitzschnell zu bringen – direkt bis an die Wohnungstür. Klingt nach einem Weihnachtswunder. Wir wollten wissen, ob der Baum wirklich schneller kommt als der Adventstress. Online bestellt, Timer gestartet – was ankam, war in mehrfacher Hinsicht größer als gedacht.
Christbaum aussuchen, durch die halbe Stadt schleppen, Nadeln überall – das muss doch heutzutage einfacher gehen. Zumindest verspricht der Lieferservice Ninjas frisch geschlagene Nordmanntannen in nur einer Stunde direkt zu einem nach Hause neben Salzburg auch in Linz, Leonding und Traun zu bringen. Genau das wollte die „Krone“ testen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.