Christbaum-Lieferservice im großen „Krone“-Test

Christbaum aussuchen, durch die halbe Stadt schleppen, Nadeln überall – das muss doch heutzutage einfacher gehen. Zumindest verspricht der Lieferservice Ninjas frisch geschlagene Nordmanntannen in nur einer Stunde direkt zu einem nach Hause neben Salzburg auch in Linz, Leonding und Traun zu bringen. Genau das wollte die „Krone“ testen.