Ein kleines „Kickerl“ mit den besten der Welt

Als wäre die Fußball-WM-Auslosung für einen Spieler nicht schon aufregend genug, durfte Ex-Bremen-Legionär Heimo Pfeifenberger 1998 im Vorfeld auch noch mit den besten Kickern des Planeten spielen. Der heute 58-Jährige erinnerte sich mit der „Krone“ an „ein riesiges Erlebnis“.