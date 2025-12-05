Ein kleines „Kickerl“ mit den besten der Welt

100. Sieg! Kläbo setzt den nächsten Meilenstein
Als wäre die Fußball-WM-Auslosung für einen Spieler nicht schon aufregend genug, durfte Ex-Bremen-Legionär Heimo Pfeifenberger 1998 im Vorfeld auch noch mit den besten Kickern des Planeten spielen. Der heute 58-Jährige erinnerte sich mit der „Krone“ an „ein riesiges Erlebnis“.
Die frühen Dezember-Tage 1997 hat und wird Heimo Pfeifenberger definitiv nicht vergessen. Am 3. Dezember wurde ihm in Marseille die Ehre zuteil, beim freundschaftlichen Duell mit dem Team Europa gegen eine Weltauswahl zu kicken. Auf dem Rasen mit Zinédine Zidane, Ronaldo (dem brasilianischen), Gabriel Batistuta, Patrick Kluivert, Fernando Hierro oder Alessandro Costacurta.
