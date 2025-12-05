Perchten haben den Krampus in Pension geschickt

„Bei uns gibt es kein Hindreschen!“

Der Zusammenhalt innerhalb der Edter Percht muss gut sein, denn die 32 Männer und acht Frauen absolvieren in den rund zweieinhalb Monaten ein ziemlich dichtes Programm: „Wir haben zwölf bis 14 Auftritte, die meisten in unserem Heimatbezirk Wels-Land“, sagt Bayer, der betont: „Wir sind ein ganz kinderfreundlicher Verein. Die Kleinen kommen mit den Eltern, sie können auch zuschauen, wie wir uns ankleiden. Und unser oberstes Gebot ist: kein Hindreschen, kein Gitterreißen! Wir wissen natürlich, dass es bei den Perchtenläufen in Salzburg und in Tirol wilder zugeht, aber das ist bei uns nicht so. Wir als Perchten bringen das Gute und vertreiben das Böse, da geht es nicht darum, Angst zu verbreiten.“